義隆(2458)產品售價調漲、車用市場又有斬獲，今日股價開高後，盤中曾一度衝至214元，漲幅在5%左右。義隆下週三28日將舉行法人說明會，屆時將公布第一季財報以及第二季營運展望，也會對各產品線發展做出詳盡的說明。

義隆因為供應鏈持續吃緊以及各項成本逐漸上升，4月中旬已宣在全面調整所有產品售價，隨著報價的調升，拉抬ASP，將有利於毛利率表現。義隆積極爭取產能，預計到年底會增加到5家代工廠，其中有一家是針對TDDI的，且義隆後續12吋晶圓的比例也會越來越高，新的晶圓供應商包括台灣以及韓國，整體來說，產能會比去年增加20%。

展望第二季，在工作天數回復、NB市場持續位於高檔位置下，義隆也持續爭取新產能支援，預估第二季營運將首季成長。2021年來自WFH、市佔率提升的成長基期已高，營運動能轉向NB內容價值提升、新產品效益。

義隆電推出的AI車輛先進駕駛輔助系統，目前已獲中興巴士集團採用，讓駕駛即時掌握二輪車及行人等危險穿梭行進的警訊，同時回傳警訊及偵測資料與遠端後台資料融合管理。

(時報資訊)