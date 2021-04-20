大竹國中張詠慈去年底勇奪全國教育盃獨輪車錦標賽個人花式國中組冠軍。（姜霏攝）

大竹國中張詠慈年僅13歲便獲得無數獨輪車金牌，去年底也首次奪得全國教育盃獨輪車錦標賽個人花式國中組冠軍，從小學3年級開始接觸獨輪車的她，坦言自己平衡感極差，整整花了一個月才從零基礎到可以獨自騎乘獨輪車，在家長支持鼓勵之下，即便一路跌跌撞撞也不曾放棄，未來也期盼可以參與國際賽事，替自己與國家爭光。

張詠慈就讀海湖國小時，因覺得學長姐騎獨輪車覺得很酷，便展開學習、訓練的道路，「連走獨木橋都要人扶」，她表示自己先天的平衡感相當不好，別人花兩個禮拜就可以騎乘獨輪車，自己卻花了比別人多一倍的時間才訓練而成，也曾經一度撞到頭縫了好幾針，最終仍憑藉自己的毅力堅持下來，國小時就3度奪下全國團體花式冠軍。

她說，曾經因為一項招式遲遲練不來，數度出現想放棄的念頭，但在4年級時首次比賽就奪下團體冠軍，母親看著她跌倒再爬起，有一問再問是否要繼續練，她則認為比賽得獎時帶給她的成就感，遠遠大於摔傷時的傷痛，在克服困難的招式時，也讓自己感到心靈相當富足。

去年底張詠慈首次奪下全國獨輪車個人花式冠軍，因大竹國中並無其他人可以一同訓練，她每天背著獨輪車上下課，放學時獨自在學校練習，假日則會和以前國小的教練練習，她也期盼未來可以在獨輪車的舞台大放異彩，若有公費可以出國比賽，她將會極力爭取，讓自己優雅、輕盈的舞姿在國際寫下歷史。

(中時 )