大竹國中張詠慈年僅13歲便獲得無數獨輪車金牌，去年底也首次奪得全國教育盃獨輪車錦標賽個人花式國中組冠軍，從小學3年級開始接觸獨輪車的她，坦言自己平衡感極差，整整花了一個月才從零基礎到可以獨自騎乘獨輪車，在家長支持鼓勵之下，即便一路跌跌撞撞也不曾放棄，未來也期盼可以參與國際賽事，替自己與國家爭光。
張詠慈就讀海湖國小時，因覺得學長姐騎獨輪車覺得很酷，便展開學習、訓練的道路，「連走獨木橋都要人扶」，她表示自己先天的平衡感相當不好，別人花兩個禮拜就可以騎乘獨輪車，自己卻花了比別人多一倍的時間才訓練而成，也曾經一度撞到頭縫了好幾針，最終仍憑藉自己的毅力堅持下來，國小時就3度奪下全國團體花式冠軍。
她說，曾經因為一項招式遲遲練不來，數度出現想放棄的念頭，但在4年級時首次比賽就奪下團體冠軍，母親看著她跌倒再爬起，有一問再問是否要繼續練，她則認為比賽得獎時帶給她的成就感，遠遠大於摔傷時的傷痛，在克服困難的招式時，也讓自己感到心靈相當富足。
去年底張詠慈首次奪下全國獨輪車個人花式冠軍，因大竹國中並無其他人可以一同訓練，她每天背著獨輪車上下課，放學時獨自在學校練習，假日則會和以前國小的教練練習，她也期盼未來可以在獨輪車的舞台大放異彩，若有公費可以出國比賽，她將會極力爭取，讓自己優雅、輕盈的舞姿在國際寫下歷史。
(中時 )
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