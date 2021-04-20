結果女兒就這樣在推車裡靠著抱枕睡著，讓她大讚這顆抱枕不買不行。(圖取自Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO也說，要結時帳賣場人員看到女兒睡得香甜，提供貼心的服務，讓他們不必將抱枕拿起，只為了不吵醒正睡得香甜的女兒。(圖取自Costco好市多 商品經驗老實說)

一名母親在臉書上發文，表示許久未到好市多大採購，日前光顧好市多時，一進賣場就看見不少推車都裝著一顆抱枕，她也跟著拿了一顆，結果放入推車沒多久女兒就這樣睡著了，讓她大讚根本是哄睡神器，貼文發出後更讓許多父母心動，直呼「能不買嗎？」。

女網友在臉書者社團Costco好市多 商品經驗老實說上發文，表示她和老公日前帶著女兒一同到好市多採購，剛踏入賣場就看到2、3台推車內放著同款舒滑天絲抱枕，好奇之下她也買了一顆，放入推車沒多久後，女兒就這樣在推車裡依偎著抱枕睡著，「這個舒滑天絲抱枕果然沒有讓媽媽失望！小孩躺在上面很快就放鬆到斷電睡著，讓爸爸媽媽能好好逛～根本最佳代言！」

原PO還說，賣場人員看到女兒靠著抱枕睡得香甜，便貼心告知不必將抱枕拿起刷條碼，更讓他們走自動通關，讓她大讚很暖心，畫面曝光後也讓大批網友心動，「爸媽們是不是應該要趕快入手一下」、「真的是最佳代言人啊！太具說服力了」，也有買過的網友分享，「這個真的超級棒！我還拿來當孕婦枕！超級涼又舒服」、「我家買了3個...真的抱起來很舒服」。

還有網友開玩笑回應，「所以可以請costco也提供大型推車嗎，我也好想爬到裡面睡覺，讓小孩在外面跑」、「建議好市多可以賣購物推車了，哄小孩睡覺神車」，不過也有網友有不同看法，「天絲真的很棒，缺點就是只要輕輕一勾就會起毛球」、「我看到內膽無法清洗就直接放回架上，這種無法洗內膽的抱枕，對於有過敏小孩與養貓的人來說很不實用，吐在上頭只能直接報廢」。

(中時新聞網)