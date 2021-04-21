據昨日ESPN著名记者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，黃蜂隊超級新人「球弟」拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)有望在7-10天內復出，而拉梅洛鮑爾是在美國時間3/20對陣快艇時受傷的，當時檢查結果是非常嚴重的右手腕骨折，隨後也接受了手術，當時黃蜂向外界聲明他基本上本季不會回歸，讓很多球迷都相當惋惜。

There’s optimism that LaMelo Ball could be ready to return to the lineup in 7-10 days, source tells ESPN. https://t.co/i3and2SLWf — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 20, 2021

不過他的傷勢卻迎來突破式的進展，就在昨天傳出他的傷勢已能在7-10天左右復出，這消息也讓黃蜂迎來曙光，畢竟拉梅洛鮑爾本季表現十分出色，聲勢甚至壓倒哥哥朗佐鮑爾(Lonzo Ball)，本季至今他出賽41場，場均能砍下15.9分5.9籃板6.1助攻和1.6抄截，表現十分全能，並三度當選東區最佳新秀，尤其他充滿創意的傳球讓人眼睛為之一亮，對球有絕佳掌控能力。

"He’s doing three fingers to the head like Carmelo Anthony . . . Come up with your own celebration. Be original."



- Kelenna Azubuik on LaMelo Ball 🤭



pic.twitter.com/Fy13Ys9fU9 — NBA Central (@TheNBACentral) February 27, 2021

本季他平均上場28.6分鐘，擔任21場先發，投籃命中率45.1 %、三分命中率37.5 %、罰球78.9 %都算及格，3/19面臨強敵湖人更繳出26分5籃板7助攻好成績，身為聯盟菜鳥的他球技一點也不生澀，而在海沃德(Gordon Hayward)也因傷勢所困情況，黃蜂面臨巨大危機，一下少了兩大戰將勢必對戰績有所影響，目前黃蜂以28勝28負排東區第八，但與第九溜馬差距不大，隨時有可能跌出季後賽名單，相信拉梅洛鮑爾適時回歸能讓黃蜂吞下定心丸，繼續朝季後賽努力邁進。

(中時新聞網)