行政院長蘇貞昌表示，台灣經歷百年來最嚴重旱災，面對嚴峻水情，目前仍維持「供五停二」、並無其他規畫。政府亦持續超前部署，除了節水有效運用水資源，亦將持續找水、調度水，共同抗旱度過難關。

蘇貞昌20日前往彰化縣視察烏溪伏流水擴增工程，指出伏流水水質較地下水乾淨且能控制，2年多前即請經濟部水利署提早規畫開發，沒想到如今能派上用場，未來可在台灣各地多開發相關工程。

蘇貞昌提醒，若有鑿井取水務必要注意地層變化，不能任意抽取、且未來要做好管制，同時應持續增進有效運用水資源方法，如建築工地抽取的地下水排入水溝，或許可結合科學技術，亦可配合地方政府發建照時，要求相關廠商妥為運用。

蘇貞昌強調，面對極端型氣候不能掉以輕心，抗旱必須大家互相幫忙，未來要落實各區域的水資源調度，如苗栗、新竹共通用水，或調度北部水庫的水到其他地方互相協助。同時，全民注意用水習慣也很重要，呼籲民眾在水情嚴峻時期用水不要浪費。

蘇貞昌感謝全國同胞共體時艱配合節水，且超過節水標準，可見台灣人很善良，每個人盡一分力節約用水，就可多撐一天、多撐一些時間。目前仍會維持「供五停二」，並無其他規畫，請民眾共同節約用水，政府多找水、調水，希望一同度過抗旱難關。

(時報資訊)