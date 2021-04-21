內政部統計，台灣今年1月出生人數為9601人，單月新生兒總數首度跌破萬人；美國中情局也公布2021年全球生育率預測報告，台灣全世界倒數第一。國民黨文傳會副主委王鴻薇在臉書發文，質疑民進黨前立委林靜儀醫師在2019年總統選舉前，拿少子化為反國民黨催票，如今卻以「台灣少子化不可逆轉」為執政黨開脫，根本可恥。

2019年3月，時任民進黨立委的婦產科醫師林靜儀，在臉書提到一則台灣生育率低的新聞表達憂慮說，不生小孩有很多原因，「孩子會有什麼樣的未來」，絕對是個考量，還喊話「跟向你催生的長輩說，再投國民黨妳你就不生小孩。」

美國中情局前天公布2021年全球生育率預測報告，預測生育率倒數5名皆在亞洲，台灣更是墊底。林靜儀昨在臉書發表多項意見，包括「台灣少子女化已不可能逆轉」、「不用再繼續花錢想什麼催生了」，引起王鴻薇不滿，嗆聲林「要大家直接認命」，與以前的態度完全不同。

王鴻薇說，還記得2019年的時候，面臨選舉，林靜儀還發文要大家用少子化這樣的國安危機，逼別人不要投給國民黨，被臉書一片撻伐。終於現在民進黨執政了，當年聽你的也應該都要生了吧？結果如今身為一個執政黨的前立委，呼籲國家認命少子化問題無解，直接叫政府投降，幫施政無能開脫，根本可恥。

「少子化還要牽拖國民黨，選舉選到沒下限。」王鴻薇強調，選舉完了，日子還是要過，政府負起責任，面對問題，才是正面態度，什麼叫做認命？生不生都你民進黨在說，林靜儀你到底要台灣人民怎麼樣？

(中時 )