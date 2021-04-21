新冠疫情反撲衝擊美股連2黑，亞股今亦低氣壓籠罩，台股在雙王台積電(2330)痛失600元、大立光(3008)面臨三千元保衛戰，鴻海(2317)、聯發科(2454)跟進走弱，金融股亦熄火，拖累指數開低走低，連續摜破17300、17200點關卡，一度低探17167.39點，盤面上以面板股友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)逆勢大漲最為勇猛，傳產股以航運及玻陶、水泥、造紙等原物料族群相對強勢，終場加權指數下跌121.76點為17202.11點，連4日創新高止步，成交值達4398.34億元，位居台股史上第八大。今日外資(不含外資自營商)賣超202.6109億元，投信賣超1.5103億元，自營商賣超53.8018億元，三大法人賣超257.92億元。

美股科技股下挫，衝擊台積電(2330)再失600元關卡，今日下跌10元收在最低592元；大立光(3008)、鴻海(2317)同步回檔，聯發科(2454)法說倒數，多家外資相繼上修目標價後，花旗環球看Q1營運表現優預期，調升推測合理股價至1240元，激勵開盤再登千元，惟買盤後繼無力翻黑揮別千元。面板族群因Touch Taiwan今天下登場人氣匯聚，雙虎友達(2409)、群創(3481)第二季獲利可望再攀高，單季獲利挑戰歷史新高，激勵股價聯袂大漲8%再攀高峰，彩晶(6116)更是亮燈漲停鎖到底，創2004年4月新高價位，偏光片族群明基材(8215)、誠美材(4960)跟進反彈3％起跳。

市場資金轉往傳產股停泊，航運股受惠BDI指數連4漲，今日乘風破浪加速前行，台航(2617)、長榮(2603)、陽明(2609)、新興(2605)、裕民(2606)、四維航(5608)、榮運(2607)、志信(2611)、中櫃(2613)、萬海(2615)、亞航(2630)、慧洋-KY(2637)、台驊投控(2636)、建新國際(8367)等盤中全數亮燈漲停，推升航運類指大漲8%，來到史上高檔。造紙股亦獲買盤敲進，華紙(1905)因應國際漿價強彈、市場需求暢旺，為反應成本上漲壓力，第二季預期將再度調漲產品報價，營運表現可望持續回升，11點後攻上漲停價26.3元，創2008年5月中以來近13年高價，領漲士紙(1903)、寶隆(1906)和正隆(1904)跟進走高。玻陶股在台玻(1802)放量攻頂點火下，帶動冠軍(1806)、中釉(1809)聯袂大漲逾4%。

全球新冠疫情惡化，印度疫情失控，美債殖利率走跌，蘋果春季發表會登場等，皆未能提振美股士氣，外資趁機調節提款，連2日賣超台股達218.48億元。5日RSI為67.66，10日RSI為70.50，9日K值為90.88，9日D值為89.80，20日乖離率為2.85。整體來看，台股今日仍是傳產人氣熱絡，電金同步壓回，使得指數盤中及收盤均未再創新高，成交量連4交易日超過4200億元，今日收盤回探5日線，短期可能有回檔修正疑慮，若台積電能重返600元，有望提振電子股氣勢，則台股將持續高檔震盪，甚至再挑戰新高。

台股站穩1萬7千點，金管會主委黃天牧今日分析台股仍有兩大支撐，一是這幾天的交易量都逾4千億元，表示台股資金動能仍相當豐沛，其次是第一季上市櫃公司營收有7.09兆元，較去年同期成長25.7％，第一季外銷訂單亦有1,489億美元，同比成長逾42％，表示台灣經濟及上市櫃基本面相對良好；但亦強調國際間仍關注全球QE後造成的通膨及相關問題，再度提醒投資人「注意風險、審慎投資」。

台股長線從8,523低點已大漲逾一倍，股價淨值比拉升近2.5倍新高點，引來居高思危疑慮，剛好趁世芯-KY事件拉回，適度換手震盪整理，低基期的傳產及金融股明顯轉強接捧輪漲，紓解電子股帶來的修正壓力，有利穩健中長多行情續航。由於資金剛由電子轉傳產金融，加上9周KD值鈍化，熱度應可維持一段間，但電子股不宜太弱勢，最好是電子和傳產、金融股維持穩健輪漲走勢，逢回選股作多，採電子及傳產均衡布局因應，漲多乖離過大的個股不宜追高，留意強勢傳產股拉回降溫買點及低基期個股補漲。

(時報資訊)