賭場捲土重來二度遭破獲，警查扣逾5億籌碼。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢警分局21日偵破大型賭場，查獲吳姓男子經營的職業賭場，現場共查扣約超過5億籌碼、撲克牌114組、賭桌3座、行動電話11支等贓證物，帶回員工及賭客共28人，全案依賭博罪移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方日前接獲民眾檢舉，表示中壢區有一處不法賭場，經過連日監控蒐證，確認該處出入複雜，掌握相關證據後向桃園地方法院申請核發搜索票，於21日凌晨警力一舉攻入，查獲吳姓男子等11名員工及賭客等17人，現場查扣約6億3179萬8200元（籌碼面額加帳冊金流）、撲克牌114組、賭桌3座、行動電話11支、點鈔機1台、監視器主機18台等贓證物。

員警調查，要進入該賭場內部必須從1樓先按門鈴，由員工過濾確認身分後才能進入，1樓是餐廳為賭客提供餐飲服務，2樓大廳進行百家樂賭博，甚至還替賭客設置VIP包廂讓人可以豪賭一場。該賭場曾在2年前遭警方破獲，如今換了負責人後又捲土重來，卻依舊栽在警方手裡，一行人都被移送法辦。

(中時 )