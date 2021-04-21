美國中情局(CIA)日前公布2021年全球生育率預測報告，台灣排名最後，面臨少子女化的挑戰。根據一份網路民調顯示，有超過6成網友認為，台灣的低生育率問題非常嚴重，至於政府應對少子化的施政效果如何，更有超過8成網友認為沒有成效。

入口網站《YAHOO》以「你覺得台灣生育率低的問題嚴重不嚴重？」為題進行網路投票，投票時間為4月21至26日，截至21日下午6點，已有超過4千名網友參與投票，結果顯示，認為非常嚴重的網友有63.3%，覺得還算嚴重的有24.9%，認為不太嚴重的有5.2%，非常不嚴重的有3.9%，另外有2.7%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

至於台灣生育率低的原因是什麼(可複選)？有59%網友認為是高房價，有44.2%網友認為是高物價，有63%網友認為是低薪，有32.5%網友認為是公托不足，31.4%網友認為是工時長，擔心養不起小孩的則有67.9%，而對教育現況沒信心的網友則有36.6%，認為是政治紛亂的有34.5%，覺得是社會失序的有28.4%，選擇其他選項的有5.4%，另外有1.3%網友沒表示明確意見。

對於政府府將少子化列為國安問題，近年來在這發方面施政的成效如何，有1.3%網友認為成效很好，8.6%網友認為有些成效，但認為沒有成效的網友高達86.2%，另外有3.9%網友未表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

此外，台灣生育率為全球最低，也成為朝野立委21日在立法院社福衛環委員會追逐的議題。勞動部長許銘春表示，少子化問題相當嚴重，目前在行政團隊也一直在跨部會討論、集思廣益，站在勞動部，會致力於讓在職女性能夠兼顧職場跟生育。

(中時新聞網)