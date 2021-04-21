花蓮縣長徐榛蔚（右三）參訪雲林縣智慧農業發展，盼2縣加乘互惠。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

花蓮縣長徐榛蔚率局處團隊、農會及業界代表，21日參訪雲林縣智慧農業，包括台灣胡蘿蔔品牌「VDS活力東勢」、微醺農場科技智慧農業、台灣鯛生態創意園區，徐榛蔚與雲林縣副縣長謝淑亞希望未來透過2縣彼此提供寶貴經驗攜手合作，發揮加乘互惠效果。

徐榛蔚一行人首先參訪東勢鄉「VDS活力東勢」，「VDS活力東勢」師法日本，採用高標準種植與管理，首創台灣胡蘿蔔品牌，通過多項國際認證，包括全球優良農業規範驗證、清真驗證、日本農業檢驗及產銷履歷，打造安心農業、開創台灣新農業。

第2站水林鄉微醺農場，使用離地式介質栽培技術，種出清脆鮮甜的小黃瓜，並導入自動化養液系統、環境控制系統、溫室設施等，讓農民種植蔬果更加簡化輕鬆，配合多元行銷通路維持農民收益，達到智慧農業升值加級目標。

最後1站口湖鄉台灣鯛生態創意園區，也是全台第1個地方創生國發基金投資事業體示範點，由總經理王益豐介紹科技導入漁產養殖，以科技養殖方式結合綠能管理系統及太陽能儲能系統，培育出最具競爭力的台灣鯛，帶動地方產業創生效益。

徐榛蔚表示，來到台灣鯛觀光工廠等地參訪，再一次看到台灣產業的奇蹟，尤其是現代AI科技的運用，讓人力及物力成本得以降低，藉此技術基石來立足台灣放眼全世界。

徐榛蔚說，在全國第1農產大縣雲林參訪的這段時間，除了感受到本土產業與經濟發展要邁向國際，地方政府對於產業的協助與扶持，還有中央及地方政府的資源整合，都非常令人讚嘆。

謝淑亞指出，花蓮縣在徐縣長的帶領下，無論是觀光及農業都是台灣非常知名的縣市，雲林縣府團隊先前也曾到花蓮參訪取經，此次觀摩行程，對於雙方施政方針都有非常正面的助益。

(中時 )