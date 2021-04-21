莊凱勛在《第三佈局 塵沙惑》飾演議員。（CATCHPLAY提供)

劉冠廷在《第三佈局 塵沙惑》飾演菜鳥市議員。（CATCHPLAY提供)

由金鐘視帝莊凱勛、金馬獎男配角劉冠廷、影后張榕容主演的15集犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》，21日宣布由華納傳媒、CATCHPLAY以及香港ViuTV聯合出品，並定檔今年6月13日在HBO頻道、HBO GO及CATCHPLAY＋影音平台同步首播。劇集的正式預告、海報也公布，透過「三金級」男女主角莊凱勛、張榕容與劉冠廷精湛演技詮釋懸疑的犯罪、動作與人性探討。

《第三佈局 塵沙惑》海報上的標語「善惡之外，我們是否還有其他選擇？」引起網友熱議，而預告中，劉冠廷一句聲嘶力竭吶喊的台詞「那些口口聲聲要別人放下仇恨的人，他們真的知道仇恨是甚麼嗎」，更是道出了本劇的精髓。除了超強男女主角陣容，來自香港人氣男團MIRROR的成員邱士縉也參與演出。

該劇集由台灣金獎團隊《目擊者》監製唐在揚、《麻醉風暴2》導演洪伯豪與《麻醉風暴》編劇黃建銘共同攜手打造；最新公布的預告由一樁分屍案揭開序幕，經調查後發現此案竟然與23年前的一樁謀殺案有關聯，並將張榕容飾演的警探、莊凱勛飾演的議員以及劉冠廷飾演的菜鳥警察一步步捲進闇黑的佈局之中。《第三佈局 塵沙惑》將於6月13日起，每週日晚上9點，一次播映兩集。

《第三佈局 塵沙惑》敘述年輕有為的民意代表楊啟逍（莊凱勛 飾），接手父親旅館生意，遊走黑白兩道。徐梓薇（張榕容 飾），前特勤小組成員，因公受傷破格升職。一起移工脫逃案意外牽扯上分屍案，徐梓薇與菜鳥警察陳家豪（劉冠廷 飾）私下調查，懷疑與毒蛇集團有關。然而上司斥責徐梓薇越權查案，將她調職去擔任楊啟逍的隨扈。沒想到兩人的命運早在3年前的一樁挾持案就陷入糾纏…宛如羅生門般的破案過程，讓所有人不知不覺一步步地走入了某人精心策畫的「佈局」之中。

(中時 )