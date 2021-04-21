嘉義縣竹崎鄉12年前發生一起男子死亡多日，妻女伴屍案，沒想到這名男子妻子日前猝死家中，女兒同樣伴屍多日，才被訪視的衛生局護理師察覺，據當天被到場協助救援的救護人員透露，女子因情緒不穩定，當天不顧眾人在門外呼叫，把自己和母親遺體鎖在屋內，好不容易等到她主動開門，眾人一進門就看到婦人躺在客廳地板，發出陣陣臭味，明顯死亡多時。

嘉義縣消防局指出，16日上午10點02分接獲縣警局轉報竹崎鄉灣橋村五間厝一處民宅有急病救護案，但家屬反鎖在屋內，不願開門，請求消防隊協助破門，消防局於是分派竹崎分隊消防車和番路分隊救護車前往。

據竹崎分隊人員表示，10點19分抵達民宅進入查看，就看到婦人躺在地板，之後由救護車將女兒送往灣橋榮民醫院就醫。警方則說，當地丘姓護理師16日上午前往訪視時，因連續2天都大門深鎖，門窗緊閉，察覺有異，才會報警尋求協助，當時見68歲婦人陳屍在地上，但身體無明顯外傷，相驗後初步排除他殺。

檢警今會同法醫進行解剖，發現死者胃裡無殘留食物，疑長期營養不良，身體瘦弱，但仍需等解剖報告出爐，才能進一步釐清死因。

12年前，68歲死者和丈夫一家三口同住，丈夫疑因經商失敗，導致精神失常，妻女精神也跟著出狀況，據聞一家人鮮少和鄰居互動，2009年7月某日，因鄰居聞到惡臭，通知村長報警破門而入，才發現男主人死在床上，結果妻女還在客廳吃飯，但對警方詢問事發過程都不理，最後被強制送醫，母女倆多年來都是衛生局列管精神障礙個案。

(中時 )