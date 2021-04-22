對於民進黨內的正國會與蘇系內鬨，民進黨籍屏東縣議員方一祥表示，立法院長游錫堃與行政院長蘇貞昌不和很正常，從2019年排不分區名單就嫌隙至今，但主因還是黨內累積一股反蘇情緒，也差不多到了換閣揆時間點，可能是五月底或八月公投案結束，只是閣揆人選會是誰還要再觀察。

近日傳出消息指出，行政院機要顧問丁怡銘日前打電話至立法院長游錫堃辦公室嗆聲，雖然行政院發言人羅秉成否認傳聞，但20日引發軒然大波，也讓民進黨內的正國會與蘇系內鬨受到外界關注。

方一祥近日接受港媒《中評網》訪問時表示，游錫堃與蘇貞昌關係本來就不太好，一開始從2019年民進黨不分區立委名單難產，新聞就報導過蘇貞昌對游錫堃的不分區排名有意見的事情，也被外界解讀蘇貞昌卡游錫堃，不讓游當立法院長或搶行政院長的位子，蘇和游關係不好很正常。

他指出，蘇貞昌可以擔任行政院長到現在，主要是因為疫情，去年希望社會不要有太大動盪，所以才沒有換閣揆。

方一祥形容蘇貞昌擔任行政院長做得比較「忘我」，蘇忘記上面還有一個大老闆，且蘇的人事安排也引起許多爭議，用自己人馬叫做專業，非自己人馬則是酬庸，所以黨內各派系反彈也很大，過去新聞也曾報導過「公股行庫董座被逼下來，自動離職」的事情，很多前例可循。

方一祥表示，時間上也差不多了，蔡英文應該在找適當的時間點換閣揆了吧？看看這個立法院會期結束，應該會是第一個好時機；第二個好時機應該是8月份公投案，公投案風頭一過的話，就順勢讓蘇貞昌下台負責。

(中時新聞網)