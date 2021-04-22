在周二遭逢今年以來最嚴重拋售後，歐股周三出現彈升；市場對強勁業績表現的樂觀信心抵消了歐洲部分國家病例急增的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲2.84點或0.65%，為436.64點。在連七周的上漲後，周二引發新一輪獲利回吐，大跌1.9%。

醫療保健股漲1.54%。瑞士製藥廠羅氏(Roche)上漲3%；羅氏預期在2021年剩餘時間內，藥品的需求將飆升。

半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)大漲4.1%，提振了科技股表現，科技股大漲1.69%。在晶片短缺帶來設備情境需求下，艾司摩爾上調全年銷售預期。

荷蘭較小的半導體設備競爭對手ASM國際上漲1.2%；該公司預期第二季訂單上升。

據Refinitiv IBES最新數據，歐股上市企業第一季獲利將大增61%，將讓歐企業績表現罕見地超越美企。

然IG首席市場分析師Chris Beauchamp指出，然而市場仍非常明白，企業在證明股價上升方面仍缺乏正面的理由，財報季仍會出現下行的風險。

歐盟在周三正式啟動7500億歐元的復甦基金。

德國時尚品牌Hugo Boss大漲6.7%，股價來到近一年新高。媒體報導，包括法國時尚巨擘LVMH有興趣收購Hugo Boss。

世界第二大啤酒商海尼根和法國奢侈品集團開雲(Kering)皆因優異財報表現而上漲。

義大利足球隊Juventus大跌13.7%。在英國六支足球隊退出新成立的歐洲超級聯賽後，Juventus老闆表示，新聯盟難以持續。

歐洲央行將在周四稍晚宣布政策會議結論，預期不會有政策變動。

(時報資訊)