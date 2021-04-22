水泥類股搭上原物料漲價題材與多頭共舞，二線水泥廠修整過後今日重啟攻勢領軍喊衝，嘉泥(1103)、環泥(1104)及幸福(1108)盤中皆曾觸及漲停，信大(1109)、東泥(1110)漲幅在5~6%，水泥雙雄表現也不弱，台泥(1101)及亞泥(1102)漲幅也逼近3%，推升上市水泥指數漲幅超過3%，成為盤面上人氣焦點之一。

今年以來大陸水泥市場甩開疫情陰霾後已恢復正常，大陸當局大力推動基建基建項目、政策支持供給側改革，並持續嚴控產能供給下，市庫存量的降低，市場人士更是預估，今年大陸水泥價格上漲趨勢可維持到5月底。法人預期，第2季在水泥價格持續上漲支撐下，西進水泥業者營收獲利表現可望超過首季。

嘉泥今日開高走高，盤中強鎖漲停板28.15元，至12:00，買單超過萬張排隊搶著要買。嘉泥除了水泥本業外，也積極布局旅宿業，在日本沖繩，除了有國際通飯店260間房，還有豐崎溫泉飯店373間房，預計將在2024年完工。嘉泥的旅宿事業2020年受到疫情的衝擊，表現不佳，今年疫苗問世後預期疫情將會趨緩，雖然東京奧運將如期舉行，不過，預估日本不會大幅開放邊境，但日疫情降溫將先使國內旅遊復甦，嘉泥的沖繩飯店事業可望逐漸脫離谷底，轉為上升趨勢。

(時報資訊)