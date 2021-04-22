台灣人情味最美！來台6個月的烏克蘭籍女子歐莉，日前第一次在台灣吃麥當勞，不僅吃到小時在自己國家生日才會吃的美味，也感受到台灣人的人情味與服務態度，即使點餐時有些中文不會講，服務人員還是耐心幫她完成點餐，熱滾滾的咖啡與玉米拿到手後，經理還貼心提醒：「小心燙喔！」，歐莉事後驚呼：「烏克蘭哪、俄羅斯應該不會這樣！我嚇到了」。

歐莉第一次吃台灣麥當勞滿福堡覺得很美味。（圖／翻攝自《不要鬧工作室》畫面）

歐莉接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問時表示，她為了學中文與旅行來台灣，來台6個月從來沒去過麥當勞，因為在烏克蘭覺得麥當勞是個高級的地方，只有生日才會去吃，覺得滿福堡很好吃，薯餅與玉米濃湯也很美味。

歐莉說，她日前第一次去麥當勞，用中文點餐，因為有的字不會講，可是服務人員卻很有耐心聽她說，幫她順利完成點餐「烏克蘭與俄羅斯的麥當勞應該不會這樣，我覺得他們（台灣）的服務太好了」。

在服務人員的協助下，歐莉順利點了滿福堡、薯餅、咖啡與在烏克蘭沒看過的玉米濃湯，讓她感動的是，店經理餐還跑貼心的提醒她說：「小心！咖啡、玉米濃湯很燙喔」然後馬上跑去幫她拿袋子裝，歐莉事後驚訝說：「我被這種服務態度嚇到了！」。

第一次在台灣吃麥當勞的歐莉，吃後也大讚豬肉滿福堡、薯餅和玉米濃湯很美味，還打趣說：「我媽媽是營養師，可是我在台灣吃麥當勞她應該看不到。」

(中時新聞網)