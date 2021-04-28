甜姐兒侯佩岑帶著母親林月雲和丈夫黃伯俊登上陸綜《婆婆和媽媽2》，母女提到林月雲當年做小三、2度介入閨蜜婚姻的往事，引發熱議，儘管侯佩岑事後發道歉文依舊無法止血，也讓侯佩岑一舉一動都備受矚目，甚至被貼控制狂、壓迫感強的標籤，對此，侯佩岑近日接受陸媒專訪，她也還原拍攝內幕。

侯佩岑在《婆婆和媽媽2》中，對著開會的黃伯俊追問「要吃蛋還是厚片吐司？」、「要不要加蜂蜜？雞蛋還是炒蛋？」一連串問題讓人傻眼，而侯佩岑近日接受《娛理》專訪，她看完節目也不禁自嘲：「我看著自己也覺得挺煩的」。

侯佩岑表示，這是老公第一次上節目，面對家裡擺了十多個攝影機，侯佩岑能感受到黃伯俊的不自在，侯佩岑為了有更多互動，她也做出更多試探，沒想到呈現出來的卻變成嘮叨的妻子，連帶侯佩岑被輿論酸是控制狂、壓迫感強的標籤，黃伯俊感到心疼也很自責。

侯佩岑高EQ回應被酸假。（圖／本報系資料照片）

除了與家人的互動外，侯佩岑連笑容也被酸假，儘管面對媒體提問犀利八卦、酸民惡評，侯佩岑都露笑容、優雅以對，她還挨酸是戴著「假笑面具」，對此，侯佩岑則表示，笑對她來說是防禦機制，不論是開心、緊張、痛苦，侯佩岑都會用笑來面對，無奈這點卻被酸很假，也讓她轉向思考說：「我的『假』是我的真實，我的真實讓人家感覺有點假」，不過侯佩岑仍展現正能量表示，但她仍然會繼續做自己。

(中時新聞網)