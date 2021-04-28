女子天團S.H.E成員Selina（任家萱）結束和律師前夫張承中（阿中）的5年婚姻後，近來常傳桃花開，被年紀輕的小鮮肉帥男示好，但她一心拚工作，對小鮮肉的感情冷處理。今(28日)週刊報導，Selina三年前帶著前女經紀人余婕出走成立工作室，近日她身邊悄悄換了經紀人，身分竟是曾和她傳緋聞的工作夥伴吳侯墀，但Selina否認兩人曾交往。

Selina在2016年閃電宣布和張承中和平離婚，主因是「沒扮演好賢妻身分」，並強調之後依舊情同家人。仍期待有新戀情的Selina最近被拍和鮮肉男及一票朋友深夜聚餐，但她沒承認有新戀情，只說：「謝謝大家關心，現在沒有辦法想像要花出心思去戀愛，因為忙著工作跟自己相處。」問現階段的擇偶條件？Selina回最重視對方的人品態度及善良、幽默感，經濟條件不設限，而好姊妹田馥甄（Hebe）則脫口見過鮮肉男，開玩笑說：「就是一塊肉囉。」

Selina否認有新戀情，稱最近一心拚工作。（圖／中時資料照片）

S.H.E於2018年出走前東家華研各自成立工作室，Selina最近更將事業觸角伸往電商食品業，生意好到一開賣就秒殺，近期還推出新口味。常默默耕耘工作的她，今《鏡週刊》報導原經紀人余婕今年3月突然離職，她找來吳侯墀救火擔任新經紀人，兩人過往的一段情史也因此被起底。

Selina五年前和張承中離婚。（圖／中時資料照片）

報導指出，S.H.E早年主持《快樂星期天》時，Selina除了和羅志祥傳出緋聞，和吳侯墀也傳過因約打牌「日久生情」，最近她找回吳侯墀陪她工作，Selina在活動後大方介紹吳侯墀是她新經紀人身分，但問兩人過去是否曾交往？Selina說：「誰說的？沒有這件事啦。」吳侯墀也同步否認，解釋只是相約打牌、運動的單純朋友關係，至於前經紀人余婕為何離開？Selina回說別問她，要媒體直接去問余婕比較好。

(中時新聞網)