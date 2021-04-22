台南市政府26日祭出限水措施，三溫暖、洗車業與游泳池產業最受影響，台南市勞工局強調，事業單位受水情停工減班，員工最低薪水仍應維持2萬4000元基本工資，另可參加「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」申請政府補助。

天候持續乾旱，台南市政府抗旱會議決議26日相關產業推動限水，衝擊最大的就是三溫暖、洗車業與游泳池產業，引發相關產業員工擔心停工會被放無薪假。

台南市勞工局接獲業者詢問電話，22日強調，受水情衝擊產業若聘僱工讀生，則無最低月薪限制，但若是正式職員，為了維護勞工經濟生活即使需停工與減班，員工月薪仍需維持最低基本工資，相關減班休息資料還需報送勞工局，以利提供後續協助。

台南市長黃偉哲表示，旱象持續以致水情嚴峻，不得已需作相關限水措施。對於受損害的產業與民眾，台南市政府將會拜託行政院經濟部與相關部會，全力給予協助。

台南市勞工局表示，依據行政院勞動部說明，事業單位因水情實施減班休息，可循「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」申請補助；參加前者訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數最高為每月120小時，每小時可請領160元訓練津貼；事業單位辦理訓練課程，補助訓練費用上限最高為350萬元。後者訓練課程一樣提供勞工申請相關薪資差額補助管道。

(中時 )