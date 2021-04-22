雲林縣虎尾警分局獲報農民放置在倉庫烘乾的蒜頭接連遭竊，警方調閱監視影帶以車追人，前往彰化地區逮捕64歲盧姓男子，並於住處起出遭竊蒜頭14袋共計448台斤，全案22日依加重竊盜罪嫌送辦。

虎尾警方本月接獲農民報案，指稱元長、四湖地區收成後放置在倉庫準備烘乾的蒜頭遭竊，雲林警察局長朱宗泰知悉後，立即指示虎尾警分局長黃維章、偵查隊長李志文成立專案小組全力查緝，並報請雲林地檢署檢察官段可芳指揮偵辦。

經檢警分析研判竊嫌作案手法及路線，沿路調閱路口及民宅監視器分析比對多日，發現1輛深色廂型車涉有重嫌，雖該車車主已過世多年且車籍遭註銷，但經辦案人員抽絲剝繭，研判家住彰化地區的盧姓男子涉嫌重大。

辦案人員表示，盧嫌為躲避警方查緝，都於深夜駕駛廂型車尋找雲林沿海偏僻倉庫，若聽見蒜頭烘乾機運作聲，即下車持板手破壞門窗，再潛入倉庫竊取蒜頭載運離開。

辦案人員蒐證完備後，持拘票前往盧嫌彰化住處拘提，當場查扣作案廂型車，並於住處起出遭竊蒜頭14袋共計448.13台斤，另於盧嫌身上查扣手機1支、販賣蒜頭餘款1100元等證物，顯見盧嫌涉刑法加重竊盜罪嫌，全案移送雲林地檢署偵辦。

縣警局長朱宗泰表示，雲林是國內蒜頭重要產區，目前正逢蒜頭採收期，今年種植面積很廣且蒜價不錯，容易成為宵小行竊目標，警方除加強巡邏，同時執行定點稽查等強化勤務，並結合守望相助巡守隊共同防竊，呼籲竊賊勿心存僥倖以身試法。

(中時 )