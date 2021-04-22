基隆市中正區祥豐街管線老舊，時常破裂造成道路陷落，預計6月底汰換完成。（基隆市議員張顥瀚提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正區祥豐街管線老舊，時常破裂造成道路陷落，自來水公司原訂前年要進行汰換工程，因管線上方有中油等商家，經審慎討論、協調後，終於在19日動工，預計6月底完工，並重新刨鋪路面，改善道路品質。

祥豐街是市區通往海濱地區重要的道路之一，而不良的道路品質讓市民在通行時都必須格外小心，原訂於2019年要進行自來水管線汰換工程並改善道路環境，卻因管線系統錯綜複雜遲遲未能動工，導致近兩年只能以「貼藥膏」的方式進行改善。

市議員張顥瀚多次協調管線單位後，自來水公司及台灣中油公司終於達成共識，於19日進場施作，他表示，祥豐街的道路品質一受市民詬病，因道路下方管線老舊，一但管線破損就會造成道路陷落，過去往往東補一塊、西補一塊，並未實質改善道路環境，所幸近期工程已動工，期間將以推進的施工模式逐步完成管線汰換。

張顥瀚指出，預計6月底前完成祥豐街雙號側管線汰換工程，完工後將進行祥豐街雙號側的道路刨鋪，徹底改善祥道路品質，因祥豐街是重要的通勤及通學幹道，因此特別要求施工廠商應遵守交通要求，派駐義交人員協助管理，減緩施工造成的不便。

(中時 )