螺絲廠世豐(2065)受惠美國市場強勁成長，單季營運創新高，2021年第一季營收7.42億元、稅後淨利0.54億元、每股稅後盈餘(EPS)為1.19元，分別較去年同期成長54.71%、44.46%、25.26%。世豐第二季擬再漲價，有助於提升毛利率。

世豐今年第一季受惠美國地區業務接單、訂單出貨需求強勁，不畏第一季面臨上游盤元價格、台幣匯率升值等因素影響，帶動首季整體營收、獲利表現同步繳出歷史單季新高之成績。

各地區來看，第一季美洲、亞洲、澳洲、歐洲等營收比重分別為74%、10%、6%、6%，尤其美國地區銷售較去年同期大幅成長78.12%。

世豐擁有全尺寸螺絲產品，隨著主要客戶對於強化建築結構的長螺絲產品需求逐步打開，推升第一季長螺絲產品營收比重自去年同期的30.28%攀升至38.14%。

世豐第一季整體產能稼動率站穩高檔，並針對產品銷售、週轉天數高的客戶進行業務接單調整，第一季整體毛利率保持16.42%水準，在經營團隊加大營業成本、費用良好之管控下，第一季營業利益率9.77%，較去年同期的8.23%持續精進。

展望2021年第二季，世豐公司表示，目前觀察全球航運運力吃緊，短期有訂單出貨遞延之情況，以及原物料價格、台幣匯率波動等因素，不排除與客戶進行第二波產品漲價協議。目前公司整體接單表現仍優於去年同期水準，訂單能見度達4到5個月。

(時報資訊)