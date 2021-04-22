日月潭有蜜月潭之喻，南投縣文化局邀請向陽等12位文學家，以愛情為主題創作詩文，並且鏤刻於鋼板石材，規畫為日月潭涵碧文學步道，成為新景點，更為湖光山色增添人文氣息；以手機掃描QR Code，就可親聆作家朗讀詩文。

涵碧文學步道22日啟用，包括南投縣副縣長陳正昇、日月潭風管處副處長廖錫標、南投縣文化局長林榮森，詩文作者向陽、林黛嫚、鄧相揚、廖嘉展、林廣、紀小樣，及已逝作家岩上老師的女兒嚴玟鑠、嚴敏菁都到場參加。

陳正昇表示，為了將文學導入地景，增加旅遊深度，文化局與日管處合作打造涵碧文學步道，起點在耶穌堂下方，環繞涵碧半島建置12座文學碑牌，只要掃描即可連結作家朗讀作品的影音，拉近觀者與作者的距離。

詩人向陽，22日在日月潭涵碧文學步道，吟誦自己的詩句。（廖志晃攝）

詩人林黛嫚的作品《情之卷帙》，在蔣公亭。（廖志晃攝）

廖錫標表示，日月潭是拍攝婚紗熱門地點，日管處打造婚紗廣場、同心橋及愛的進行室，如今又多了一處情侶可以聯袂造訪的文學步道，更提升文藝浪漫的內涵。

林榮森表示，文學對愛情有催化作用，因此邀請12位知名作家書寫愛情；涵碧文學步道歷時將近3年時間，從踩點體驗日月潭風情、創作愛情主題的現代詩和小品文，在日管處的嚴格把關下，涵碧文學步道終於建置完成。

向陽說，在涵碧文學步道一路走來，感受天上的雲、山中的風和水中的影，人生幸福莫過於此，因此，大家到日月潭一定要走一趟涵碧文學步道。

鄧相揚的作品《愛在日月潭 情定蜜月湖》。（廖志晃攝）

廖嘉展（右二）的作品《日月交心》。（廖志晃攝）

涵碧文學步道12件文學作品，包括岩上《日月心鎖》、向陽《行旅》、林黛嫚《情之卷帙》、李瑞騰《潑墨山水》、陳義芝《水岸》、羅智成《日月潭》、嚴忠政《你是我的半島》、林廣《水色》、紀小樣《在涵碧》、鄧相揚《愛在日月潭 情定蜜月湖》、廖嘉展《日月交心》、陳憲仁《在這裡》。

(中時 )