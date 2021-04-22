高雄水情嚴峻，高市府4月17日實施限水措施，針對公私立游泳池及洗車業者停止供水，不少業者怨聲載道，直說生計受到影響。對此，高雄銀行今（22）日宣布，即日起提供低利貸款「天降甘霖」專案，協助業者度過限水難關。

針對高雄限水停業勞工權益，勞工局長周登春表示，將積極輔導事業單位，如因限水措施致短期內員工薪資總額有所變動時，為保障勞工權益，得維持原投保級距。

周登春指出，若事業單位因水情或限水，而有通報勞工局實施減班休息情形，勞工局將協助事業及勞工申請「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」之相關補助，事業單位辦理訓練課程，將可獲補助訓練費用上限最高350萬元。

勞工在減少正常工時參加訓練課程，則可獲補助訓練津貼時數最高為每月120小時，每小時160元的訓練津貼，而減少工時致原領工資短少部分則可獲得差額50％就業安心補貼。

高銀說明，「天降甘霖」專案貸款金額新台幣30萬元、利率1.68％、貸款期間2年（含寬限期最長6個月），移送信保基金保證成數9.5成，辦理期間自即日起至高雄市政府限水措施解除止，盼協助因短期受限水措施，而無法正常提供服務或營運的商家及民眾，快速取得所需營運周轉金，提高資金調度能力以暫度難關。

另方面，這次限水措施影響的高雄銀行既有貸款戶，高雄銀行也祭出最長6個月只繳利息不還本金的寬緩措施；倘若有更高資金需求的受影響商家，高銀將視個案另行評估，給予優惠貸款條件，歡迎受限水措施影響相關業者就近逕洽高雄銀行各分行辦理。

(中時 )