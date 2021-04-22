市長盧秀燕表示，根據內政部最新統計數據，台中市今年第一季人口自然成長為6都第二，社會成長為6都第一。（陳世宗攝）

最近CIA公布全球227個國家與地區，2021年總和生育率預測數據，台灣在排名中敬陪末座。市議員黃守達、林德宇22日說，近五年中市男性申請育嬰留停津貼比率平均為20％，去年較前年下降0.7％；市府應擬訂對策提升男性育兒意識。市府社會局強調，將透過全方位育兒配套措施促進生育率。

黃守達詢問市議會在座局處首長，是否有人請過超過1個月育嬰假？結果現場首長竟然沒有1位舉手，連女性首長也沒有。黃守達認為，因個人投入育兒照顧經常對事業發展不利，且男性普遍缺乏育兒意識，導致許多現代女性不想生、不敢生，甚至不敢婚。

黃守達、林德宇說，為提高男性申請育嬰留停津貼比率，過去新北市就有一個《提升嬰幼兒男性照顧比例計畫》；透過各種活動辦理與宣導，促進男性育兒的意識，來平衡雙親對於家庭照顧的比例。市府應善用政策工具，擬訂完整對策來提升男性育兒意識。

市長盧秀燕表示，受到少子化影響，全國生育率皆下降；人口成長分為自然成長與社會成長，根據內政部最新統計數據，台中市今年第一季人口自然成長為6都第二，社會成長為6都第一。

社會局表示，全國生育率皆下降情形下，台中出生率排名六都第3，低於桃園、台北，且高於全台灣平均值；提高生育率涉及適婚交友機會、婚育、工作機會、經濟、醫療、友善生活環境、交通設施等議題。市府積極提供生育補助、托育費用補助、廣設托育機構及親子館，透過全方位育兒配套措施促進生育率。

勞工局強調，市府積極宣導事業單位，鼓勵符合資格的勞工申請育嬰留職停薪，營造友善工作環境，除於去年辦理10場次就業平權、性別平等宣導會，共計807名勞工參加，其中男性367名、女性440名，今年將持續辦理。

(中時 )