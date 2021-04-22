東京奧運組委會今天表示，一位上周在東奧聖火傳遞活動值勤的員警，結束任務後隔天新冠肺癌病毒篩檢呈陽性反應，是東奧聖火從今年3月25日開始傳遞以來，第一位和這個活動有關的確診者。

官方透露，這名30歲員警是在4月17日聖火到香川縣時，擔任指揮交通工作，隔天就出現相關症狀並確診，當地醫療機構目前正在進行疫調；官方補充，這名員警執勤時有戴口罩，也有做好和他人保持社交距離等防疫措施。

日本新冠肺炎疫情近期再度升溫，西部大都會地區如東京、大阪已經再次進入第三波緊急事態，因為目前該國的防疫措施並無法減緩疫情發展，加上變種病毒引起另一波傳染，都讓防疫工作更加困難。

截至本周二，日本已經有54萬1496人確診，9710人因為新冠肺炎病逝，是亞洲地區疫情嚴重的國家，外媒認為，因為沒有強制性的封城，日本居民變得比較不願意配合採取預防性的防疫工作。

東京奧運聖火傳遞預計有1萬名跑者參與，將跑遍日本全國，總花費時間4個月，最後會在7月23日東京奧運開幕典禮當天抵達國立競技場。

(中時 )