松山分局於22日傍晚召開記者會，找來楊姓警官與黑衣人握手言和，灰衣者為楊姓警官，白衣者為當時鬧事的黑衣人，最右為松山警分局長。（林郁平攝）

台北市松山分局督察組一名楊姓教官15日醉後返回分局時，途中與黑衣人起口角，對方一路窮追至警局，無視警方尊嚴，在警局內大鬧砸電腦，有警員不滿高層壓案遂出面爆料。今松山警分局長更親上火線說明案情，傍晚又再度於分局前舉辦記者會，上演黑衣人與楊警官的世紀大和解。

據了解，一名基層警員20日將此事匿名投稿於臉書粉專「靠北警察」，文中開頭就寫道「這件事需要大眾來公審」，接著說「某教官什麼也不說，直接往分局逃竄，10名黑衣人因為不滿，直接砸毀值班台的電腦，值班的警員都滿臉黑人問號，眼看分局近日沒作為，看來是想壓下來欸」。

內文直指，一個公務機關的電腦被毀損，難道不用以現行犯逮捕嗎？某教官自己搞的爛攤子丟給派出所，這些黑衣人拿刀追砍，難道值班警員不會有危險嗎？

爆料內容迅速傳開，在警界內部與網路上鬧得沸沸揚揚，松山分局更於今日緊急決議，將楊姓教官調離教官職，改任警備隊；今日晚間5時30時許，松山分局更罕見於分局門口召開記者會，當大批媒體面前，找來楊姓警官與改穿白衣的黑衣人，為了黑衣人鬧警局一事，當眾握手言和、道歉和好。

透過現場畫面可見，分局長說，「兩位年輕人喝酒行為失當，並和大家道歉說明」，接著楊警與身穿白衣的鬧事黑衣人便現身在所有媒體面前握手言和，雙方輕輕點頭致意，短暫握手幾秒隨即退場。

(中時新聞網)