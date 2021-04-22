前信義鄉長田炳源（左），2003年率丹社群回祖居地尋根立碑。（信義鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

花蓮縣布農族丹社群族人，宣示七彩湖是其傳統領域；南投縣信義鄉長全志堅表示尊重，但強調七彩湖是布農族人共同的傳統領域，而且，丹社群主要居住在信義鄉地利村，希望布農族人共同守護祖居地，不要分裂族人的團結。

全志堅指出，仔細尋根探源，丹大社遺址位於信義鄉地利村丹大溪北岸，屬於布農族丹社群，可由丹大林道6分所，沿丹大造林中心標示牌旁的小路上山；遺址石板屋約有18至20棟， 昔日有「丹大警察官吏駐在所」、「丹大蕃童教育所」與「丹大蕃物交易所」及丹大社碑，海拔高度在1200至1300公尺，目前在地利村還是有很多丹社族人，宣示七彩湖是其傳統領域，更是地利村丹社群族人該做的事。

全志堅指出，七彩湖的行政區域雖然在花蓮縣萬榮鄉，但要從萬榮林道抵達該處，遠比從信義鄉前往更困難，而且丹大林道60公里都在信義鄉，直到兩縣交界處的七彩湖才在萬榮鄉，因此，花蓮的布農族人要尋根探源，也是取道信義鄉。

全志堅說，因為信義鄉是花蓮縣、台東縣及高雄市布農族人的原鄉，族人同根同源，傳統領域是各社群共有，竭誠歡迎各社群回祖居地尋根、文化巡禮及交流，鄉公所都會全力給予協助，因此，衷心希望布農族人放下門戶之見，以共同的祖居地為念，不要畫地自限，或各自宣告中央山脈某區域為某社群的傳統領域，而分化布農族人一起守護中央山脈的使命。

(中時 )