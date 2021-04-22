台塑六輕在雲林縣麥寮鄉許厝寮漁港淨灘，營造野鳥新樂園。（台塑六輕提供／張朝欣雲林傳真）

台塑六輕在雲林縣麥寮鄉許厝寮漁港淨灘，營造野鳥新樂園。（台塑六輕提供／張朝欣雲林傳真）

台塑企業自2019年起號召雲林縣麥寮鄉六輕各廠區聯合淨灘，廣獲各界好評與肯定，4月22日「世界地球日」，各廠區員工及協力廠商等200餘人前往麥寮鄉許厝寮漁港淨灘，共清出1000多公斤垃圾，為維護地球環境盡1份心力。

淨灘活動參與者除六輕各廠區及協力廠商員工，還有麥寮鄉公所、海巡署中部分署第4岸巡隊、經濟部工業局雲林離島式基礎工業區服務中心、長春公司等，攜手合作為麥寮淨出1片乾淨的海灘。

淨灘者表示，台塑六輕廠區鄰近濁水溪南岸出海口，夏季可看見小燕鷗等鳥類在此繁殖，冬季有大杓鷸等，列屬全球瀕危保育類的東方白鸛、黑面琵鷺，以及猛禽中的東方澤鵟、大冠鷲、黑翅鳶，也常現蹤於此，顯示濁水溪出海口是未來發展生態旅遊的重要基地，具有國際級賞鳥聖地的觀光潛力。

台塑指出，近年來許厝寮港區及鄰近沙灘受海漂垃圾影響，原本美麗的海岸線風景不再，為展現企業責任及實落環境行動，特別號召逾200人淨灘，還給濁水溪出海口原有的自然景觀，讓外界看見台塑企業對環境保護的用心及努力。

台塑企業除辦理淨灘外，近年來亦辦理多梯次環境體驗營，讓在地學子認識自己家鄉與環境議題。此外對於關懷弱勢、急難救助、農漁業輔導、漁苗放流等從不間斷，致力與地方共存共榮，持續實現廠鄉1家親的願景。

(中時 )