周四芝加哥穀物期貨全收揚，其中玉米期貨收漲停，因對全球穀物供應趨緊的擔憂，引發空頭回補和基金推動的買盤進場，小麥期貨攀升，由於北美天氣不利，加上玉米價高提振了家畜飼料對小麥的需求，大豆和植物油市場的緊張局勢加劇了美國大豆庫存低迷的支撐。

分析師指出，玉米多個期約漲停，創下2013年以來的最高水準，因受美國玉米現貨市場堅挺上揚，說明供應吃緊，交易商還擔心本周美國的寒潮以及巴西的乾旱可能威脅到下季作物產量前景；大豆期貨市場收漲，並創下多年新高，因市場擔心全球供應吃緊，引發空頭回補以及基金買盤湧現。

據美國農業部發佈的周度出口銷售報告顯示，截至2021年4月15日的一周，美國2020/21年度玉米淨銷售量為387,500噸，比上周高出18%，但是比四周均值低了75%；大豆淨銷售量為64,300噸，比上周低了29%，但是比四周均值高出25%。

終場5月大豆漲36美分，報1533.25美分， 5月玉米漲25美分，報650.50美分， 5月小麥漲37美分，報710.25美分，5月黃豆油漲2.33美分，報62.52美分，5月黃豆粉漲9.7美元，報422美元。(商品行情網)

(時報資訊)