連接器廠-信音(6126)深耕防水連接器多年，產品已廣泛應用於智慧家居、太陽能及車用產品，目前防水連接器佔比約10%到15%，隨著各項電子產品陸續導入防水連接器，今年防水連接器營收可望較去年成長20%，在車用及防水連接器出貨逐步放量，且NB需求平穩下，信音表示，今年營運可望較去年兩位數成長。

過往防水連接器多應用在戶外，但穿戴式裝置、電動兩輪車、智慧型手機及智能家居產品因應隨身使用及戶外需求陸續導入防水連接器，帶動防水連接器需求高度成長，信音自8年前開始投入研發防水連接器，現已成為國內知名防水連接器供應商，產品廣泛太陽能逆變器、智能家居、電動自行車/電動摩托車等，去年防水連接器佔信音營收比重約10%到15%，今年在新產品出貨逐步放量下，預估今年防水連接器營收可望較去年成長20%，由於防水連接器毛利率達30%到35%，對信音獲利將有正面助益。

信音另一項受市場關注是車用方面的佈局，目前已成歐系品牌車廠供應商，加上電動摩托車及電動自行車布局效益開始顯現，信音預估，今年車用產品營收可望年成長20%以上。

全球新冠肺炎疫情難止，線上教學及居家辦公成為常態，NB/Chromebook今年上半年需求依舊強勁，但目前市場認為，NB需求能否延續到年底仍待觀察，信音NB接單仍良好。

信音第1季合併營收10.42億元，年成長70.92%，隨著NB訂單平穩，且消費型電子相關應用產品訂單穩定成長，加上新能源及汽車電子相關應用產品發酵，信音表示，今年營運可望較去年兩位數成長。

(時報資訊)