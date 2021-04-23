美系外資針對聯電(2303)出具最新研究報告，看好聯電將受益代工報價漲勢兇猛，以及28奈米需求暢旺下，有利推升產品組合以及平均單價表現，給予聯電首評買進，目標價上看70元。

美系外資表示，由於全球晶片產能短缺嚴重，短缺恐將一路看到明年，聯電搭上順風車，使得的議價能力更具優勢，有利推升產品組合以及平均單價表現，針對聯電首評給予買進，目標價上看70元，且毛利率可從2019年的14%、2020年的22%，推升至2021年的29%，2022年可上看31%。

美系外資表示，近期成熟製程28奈米堪稱炙手可熱的產能，在5G、AI(人工智慧)、電動車、ADAS等應用帶動下，市場需求強勁，但產能新增有限，也為聯電一大優勢。

除漲價外，美系外資看好，聯電在技術的布局將可以使其在美中貿易戰中得利，預期2021~2022年每股獲利年複合成長率達27%。

(時報資訊)