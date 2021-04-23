周五日股收低，政府為了防疫採取更嚴格的限制措施引發了對經濟復甦的擔憂，以及在財報季展開之際，日本電產（Nidec）公布的財測令人失望，加深投資人的謹慎情緒。

媒體報導美國總統拜登擬提案將資本利得稅稅率提高近1倍，隔夜華爾街三大指數應聲下挫近1%，亦為日股帶來壓力。

周五日經225指數收跌0.57%，為29,020.63點。東證一部指數收跌0.39%，至1,914.98點。受疫情升高影響，兩大指數周線均重挫逾2%。

Resona Asset Management首席策略師Koose Kurose表示，自本周開始出現有關防疫緊急措施的報導以來，市場信心已經轉弱。現在因日本電產讓投資人失望，他們希望在布局之前先確認企業前景的趨勢。

日本正苦於遏阻新一波新冠肺炎疫情，並計畫對疫情嚴重的東京和其他大城市發布從4月25日起到5月11日止「短而有力」的緊急事態宣言。

日本電產生產電腦硬碟和智慧手機使用的精密馬達，由於該公司本財年預測不如市場預期，終場股價下挫5.12%。

科技股表現疲弱，東京威力科創跌1.45%，發那科跌3.05%，愛德萬測試跌1.25%。

儘管政府可能再度收緊防疫限制，但最受疫情影響的股票卻是今天日經指數表現最強勁的族群，全日空收漲3.38%，其次為小田急電鐵（Odakyu Electric Railway）漲2.66%，以及東海旅客鐵道公司（Central Japan Railway Co.）漲2.53%。

(時報資訊)