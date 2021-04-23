全漢(3015)受惠於電競及網通需求強勁，第2季單月營收可望維持高檔，全漢表示，目前產能維持滿載，訂單能見度已至9月，雖然電子供應鏈有長短料問題，但公司對物料掌握還可以，今年毛利率有望逐季成長。

過去全漢電源產品主要應用於PC、TV及電競挖礦等，不過PC及TV成長趨緩，公司幾年前開始將重心轉向工業、醫療、雲端伺服器與5G相關、電池充電器等產品，去年因電競相關宅經濟產品需求強勁，且工業、通訊網路及醫療相關產品比重攀升，全漢業績擺脫前幾年谷底，全年稅後盈餘達6.69億元，年成長3.95倍，為99年以來新高，每股盈餘為3.55元。

就各產品來看，網通跟雲端相關電源占全漢營收比重約40%到50%，電競相關產品電源已突破20%，應用在運動器材、醫療及工業等通用型電源佔比約20%以上。

由於網通及電競相關產品需求持續強勁，全漢今年第1季合併營收為39.48億元，年成長49.7%，全漢表示，目前產能維持滿載，訂單能見度已至9月，預計第2季單月營收可望維持高峰水準。

近期電子供應鏈缺料問題難解，且上游原物料價格飆漲，為反應原物料成本，全漢去年已陸續調漲價格5%到10%，在經濟規模及產品組合優化下，全漢今年毛利率可望逐季成長，整體獲利表現將持續改善。

(時報資訊)