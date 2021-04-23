陳其邁鼓勵學生未來多參與，累積更多社會經驗。（袁庭堯攝）

高市師大附中第七屆學生會長政見發表會23日登場。（袁庭堯攝）

陳其邁鼓勵新任學生會長應催生「校園民主機制」，確保學生的自治範圍與校方管理義務不衝突。（袁庭堯攝）

高市師大附中第七屆學生會長政見發表會23日登場，高雄市長陳其邁親蒞現場，考驗候選人的競選智慧及問題解析能力。他以香港爭民主運動為例，呼籲學生會長要朝「建立校園民主機制」的方向努力，提升學生和校方溝通的效率。

陳其邁蒞臨政見發表會時受到學生簇擁拍照簽名，但學生相當調皮，故意在他面前群起高喊「韓國瑜」，陳其邁仍是大方握手回應。學生會長候選人魯謙、蔡宇安、現任學生會長劉尚齊與陳其邁共同交流學生自治經驗。

陳其邁對於「校規爭議用公投解決、校內午餐開放外食、學生是否該強制穿校服」等問題對學生會長候選人提出疑問。學生會長候選人蔡宇安認為，公投可以了解學生對議題的意見，但後續還是要花時間溝通討論。議員候選人張力友表示，校內早已開放午餐外食，學生擁有多元選擇。學生會長候選人魯謙則認為，高師大附中已完全服儀自主，制服已是「正式場合」代表穿著，有不同意義。

陳其邁也鼓勵台下學生「努力的玩」，培養興趣、享受斜槓人生，嘗試跨領域的學習，培養第二專長。陳其邁強調，香港反送中、婚姻平權等議題都是重要的社會改革運動，他鼓勵學生未來多參與，累積更多社會經驗。也鼓勵新任學生會長應催生「校園民主機制」，確保學生的自治範圍與校方管理義務不衝突。

校長李金鴦強調，附中由學生、老師、家長、行政人員一起參與共治。學務主任許翠玲表示，每年學生會長、議會議員選舉都會辦理政見發表及公民提問，現任會長則要施政報告以示負責。政見發表會的內如，也將作為學生29日正式投票的參考。

(中時 )