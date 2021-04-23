搶攻母親節檔期餐飲商機，肉多多餐飲集團將5月1日至5月31日訂為「女王月」，集團旗下品牌「肉多多火鍋」與「饌和牛」兩品牌也推出優惠活動，標榜讓來店用餐顧客可以兼顧美食與荷包，輕鬆地替媽媽加菜。

肉多多火鍋推出「女王月好禮7選1」活動促銷，5月1日至5月31日期間，只要持有各品牌餐飲110年度的實體或載具發票來店消費，即可免費兌換價值150元的好禮7選1，包括無骨鮮雞腿、活菌豬、麻辣鴨血、鮮甜白蝦、巴沙魚片，或是蛤蜊與虱目魚滑，晚間十點至凌晨二點使用還可以增量50％，每張發票限兌換乙份優惠。

饌和牛則推出「媽媽幾位饌幾顆」活動促銷，5月1日至5月31日期間，帶媽媽來用餐，送「生食級廣島牡蠣 (價值99元)」，同桌有幾位媽媽，就招待幾顆。另外期間持任何和牛火鍋的實體或載具發票來店消費，999元「和牛聯合國」即享799元的超值優惠價。

(工商 )