全球細胞治療市場競爭越趨激烈，台灣在「特管法」的精神下，產業鏈逐漸成形！黑木投資合夥人羅敏菁23日表示，今年起產業將進入「療效戰」，有鑑於細胞治療的費用高昂，病患將會更重視療效與成果，不僅醫院扮演把關、背書與商業夥伴的角色亦愈形重要，以特管法為主營運的廠商更應善用特管法暫時藥證最長5年的機會，積極累積臨床療效和GMP規格準備，以嚴謹的治療實施與管控來提升競爭力。

羅敏菁表示，台灣在「特管法」的精神下，產業鏈逐漸成形，唯在細胞的基因治療領域較弱，例如台灣欠缺植入基因以提高免疫細胞辨識癌細胞能力的Car-T技術。不過「特管法」的開放和獨立且可被管理的細胞工廠概念，讓細胞產品以類似藥品GMP式的管理，使台灣細胞產品的製造品質能被主管機關審查和改進，並取得醫生和病患信任，只要能累積更多的治療案例，台灣的細胞醫療便可吸引國際病患，形成台灣的利基。

她認為，國際細胞治療以癌症及遺傳性疾病為技術開發方向，再生醫療進展較緩，因此台灣尚有機會，往低排斥的異體細胞培養是未來商機。

面對愈來愈多新崛起的細胞治療新創企業，羅敏菁表示，業者要能清楚自己的市場定位與技術競爭方向，就生產、運輸、利潤、管理、創新等五大層面審慎評估，即可創造利基。她進一步表示，目前的細胞療法普遍受制於便利性及等待製備時間仍長，因此業者對適應症的選取應專注在「藥物療法無效者」或「無法單靠藥物治療者」，贏面較大，例如中風之神經修復，皮膚移植修復等。至於在癌症細胞治療方面，建議朝有效提升免疫細胞辨識癌細胞的能力，並延長免疫細胞的壽命等未來利率做切入，才有國際突破的機會。

(工商 )