台南市官田區二鎮社區媽媽教室一成員日前突然心肌梗塞，經台南市消防局官田分隊搶救同時送醫，到院後恢復生命徵象，但隔日仍不幸過世，昨晚二鎮里長陳麒麟及所屬社區發展協會媽媽長李秀彩，帶著成員們至官田消防分隊感謝當天出勤的消防同仁，同時有感急救的重要性，請消防隊員教導如何CPR。

今年4月期間，官田消防分隊接獲OHCA(到院前心肺功能停止)案件，高級救護教官林建豪、救護人員林威廷及吳岳庭立即趨車前往搶救。現場患者經評估後確認已無呼吸心跳，經過高級救護技術員們不間斷CPR搶救、建立進階人工呼吸道及施打強心針，到院後恢復生命徵象。

儘管該名患者僅存活一天，但患者家屬對於當天前來協助的消防隊員專業的救護技術及視病猶親心態心存感念，昨日晚間偕同二鎮里長陳麒麟及所屬社區發展協會媽媽長李秀彩和成員們至官田消防分隊感謝當天出勤的消防同仁。

官田分隊表示，一名患者能否存活，取決於是否啟動生命之鏈，應及早報案、及早急救，患者才能有更好的癒後，昨晚除向社區發展協會成員們宣導急救常識及報案要領，並進行心肺復甦術CPR教學。

官田二鎮里長陳麒麟及所屬社區發展協會媽媽教室成員至消防局致謝。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

官田消防分隊長沈瑞益表示，官田區涵蓋10個里，幅員遼闊，占地約70.8平方公里，人口數約2.2萬人，但轄區救護車卻僅有一台，在懸殊的供需比例下，更應該珍惜救護資源，小病建議自行就醫，將珍貴的救護資源留給緊急的傷病患。

沈瑞益說，該案件能順利圓滿達成仰賴同仁平日落實訓練，熟悉各項急救流程，並呼籲鄉親朋友們也應具備基本急救技能，在緊急狀況發生時才不至於慌亂無措。

官田所屬轄區近年來才有派任高級救護技術員，是救護現場的一大利器，除了常規急救流程，還能建立氣管內管呼吸道及給予急救藥物，及早為患者實施高級心臟救命術，提供鄉親們更好的救護品質。

(中時 )