黃明志日前拍攝新歌〈對妳愛完了〉MV。（亞洲通文創提供）

黃明志在《亞洲通才》專輯當中分別致敬了很多不同的經典歌手，最新創作曲〈對妳愛完了〉改編自郭富城的〈對妳愛不完〉。黃明志說：「小時候大家在學校也都會一起跳郭富城〈對妳愛不完〉經典舞蹈，如果不會跳就感覺是跟不上潮流了。」此次改編，黃明志在唱腔模仿也下足苦功，把歌詞自己唱成「GG」，笑說：「模仿郭富城，講話一定要很認真、帥度要出來，所以模仿郭富城說話時雖然聽起來很好笑，但還是一定要很帥、很認真，還要皺眉頭才是郭天王的特色。」

〈對妳愛完了〉MV講述做渣男前要想清楚、不要劈腿，因為女孩子不是開玩笑的，不是說「對妳愛完了」就真的可以和她們說再見，因為愛是不可以玩玩的。黃明志與化妝師女友穩定交往，他自認絕對不會劈腿，「1個女生已經夠煩了，如果像MV中的男主角面對5位女友肯定是精神折磨，就像活在地獄裡一樣」；他深信女生有第六感，且招數比男生想像的還要多，肯定會把對方搞死，所以劈腿的男生結局一定超級悲慘，千萬不要心存僥倖，一切都要尊重女生。

黃明志日前拍攝新歌〈對妳愛完了〉MV。（亞洲通文創提供）

自稱肢體障礙的他還在MV裡破天荒獻出舞技，但郭富城的精壯身材是招牌特色，問黃明志怎麼沒有露肌肉橋段？他解釋這次的視覺是郭富城早期出道的高腰牛仔褲、夾克背心，所以不需要露肌肌，不然自己又要另外花1個月時間訓練，「畢竟已經花了好幾個小時練舞蹈，很久沒運動，因為練舞蹈的關係導致肌肉酸痛」。

(中時 )