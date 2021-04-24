曾獲規畫類金質獎的橫山書法藝術館，竣工逾1年半仍無法通過驗收，2度追加預算達2.3億仍卡關。（蔡依珍攝）

橫山書法公園暨書法藝術館，竣工逾1年半仍無法通過驗收，2度追加預算達2.3億仍卡關，大園不分藍綠議員都痛斥文化局跟工務局互踢皮球。文化局指出，因書法屬紙質，必須高規格防水，已於本周完成點交，力拚秋季開展，將是全桃園首個視覺藝術類的收費場館。

「設計得獎但施工品質亂七八糟！」民進黨籍議員游吾和說，橫山書法藝術館曾獲國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎，2017年9月開工，2019年9月就竣工，但至今仍驗收不合格還會漏水，不斷追加預算改善缺失，從最開始1.6億元，2度都追加3100餘萬，累計至今已逾2.3億，工程品質糟糕、施工進度又臭又長。

游吾和說，驗收拖了近2年，設計規畫的文化局說工務局施工進度出包、發包施工的工務局又說文化局一直改設計圖，雙方互踢皮球，啟用期程一延再延，原本保證3月要點交、文化局工作報告還白紙黑字打包票，豈料又跳票，市民納稅錢付諸流水，至今也未看到有人負責，要求研考會落實督導、政風處徹查。

「花大錢還會漏水實在笑死人！」國民黨籍議員徐其萬則說，橫山書法公園以公園為硯台、陂塘為墨池的意象發想，目標成青埔地區藝文新地標，未來會有國寶大師級書法家參展，絕對不容許有任何漏水現象，讓桃園市蒙羞。

文化局指出，工程歷經5度流標，減項招標才順利發包，第一次追加預算是增加溫溼度控制，第二次則是在委員建議下持續優化防水性能，強調橫山書法館一定要達到適合紙質媒材展示的標準，不能只是方盒子，才會再度對外招標強化外牆，19日已順利辦理點交，美術館接手後會再針對機電等細項更精進，並增加門禁和票務系統，最快秋天就能開展，將是全桃園首個視覺藝術類的收費場館。

(中時 )