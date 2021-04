國民黨立委鄭正鈐臨時提案,提案獲得26位立委共同連署,並已於23日院會正式提出。(圖/取自鄭正鈐臉書)

國民黨立委鄭正鈐臨時提案,提案獲得26位立委共同連署,並已於23日院會正式提出。(圖/取自鄭正鈐臉書)

日本政府13日決定2年後將福島核廢水排入太平洋,引起周遭鄰國強烈抗議,台灣駐日代表謝長廷的言行更引起撻伐。國民黨立委鄭正鈐23日刊出兩份成功獲得26人連署的臨時提案照片,提案要求原子能委員會要發聲明說明台灣是否也有將核廢水排入海、要求外交部撤下謝臉書發文並追究其相關法律責任;要求政府召回駐日代表提出抗自並嚴正交涉、要求日本收回決定、要求參加監督日本核廢水處置過程、要求日本在與鄰國達成共識前不得擅排入海。

其中,立法院外交國防委員會國民黨籍召委廖婉汝已排議程,邀請外交部長、謝長廷及原能會主委等人,29日報告「台日外交關係之發展與未來展望」並備質詢。至於謝若因防疫考量,來不及返台備詢,民眾黨團副總召高虹安24日也已表示,可要求謝長廷用視訊接受立院答詢。

鄭正鈐23日在臉書發文表示,日本決定2年後將福島核電站137萬噸核廢水排放入海,整個過程預計將持續數十年,此舉將嚴重威脅海洋生態、衝擊人類生存安全,引起國際社會重視、周邊國家抗議連連;可是蔡政府卻靜悄悄,毫無表示也毫無作為,駐日代表謝長廷不但未對日方立即提出嚴正交涉,還在臉書發文拖台灣下水,簡直有辱國格。

鄭正鈐指出,他23日在院會提出兩份臨時提案,內容包括:

1、要求原子能委員會發出聲明,向外界說明是否有將核能廠的爐心冷卻水,也是排放入海?

2、要求外交部撤下謝長廷臉書發文,追究謝長廷代表發布假消息的法律責任。

3、政府應強烈敦促日方,重新審視福島核電站事故廢水處置問題,收回排放入海的決定。

4、成立包括台灣專家在內的監督委員會,審慎處理核廢水,嚴格接受國際評估、核查和監督。

5、在日本周邊國家協商達成共識前,不得擅自啟動排放核廢水入海。

6、政府應召見日本代表,提出正式抗議,要求參加監督日本核廢水處置過程,在取得日本周邊國家同意前,不得排放核廢水入海。

7、將日本排放核廢水入海一事,提交國際海洋法法庭(International Tribunal for the Law of the Sea,縮寫ITLOS)。

(中時新聞網)