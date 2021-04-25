航太新聞網站「Key.Aero」報導，由於發動機磨損速度「高於預期」，駐紮於呂伐登空軍基地（Leeuwarden Air Base）的荷蘭皇家空軍F-35A戰機，近期一度被迫停飛，後來發現，原因可能是出在該基地跑道太容易導致外物損害（FOD）。

根據報導，荷蘭皇家空軍在進行定期維護時，發現呂伐登基地的9架F-35A中，有3架的發動機出現過度磨損，因此緊急下令3機停飛，以便找出問題所在。該基地的其餘6架F-35A，以及荷蘭皇家空軍留在美國的8架訓練與評估用機，則都繼續維持作業。

由於在全球F-35A機隊中，只有駐紮於呂伐登基地的F-35A出現類似狀況，因此荷蘭國防部在對該基地進行評估後，認定應是當地跑道採用的防滑材質，太容易產生砂礫等雜物，導致F-35A發動機過度磨損。在與發動機製造商普惠（Pratt & Whitney）討論，並採取進一步FOD防範措施後，該基地的F-35A機隊已於23日完全恢復正常運作。

呂伐登基地目前同時駐有F-35A和F-16 MLU（Mid-Life Update，中壽期性能提升），不過長年在當地執行任務的F-16 MLU卻沒有出現類似情況。荷蘭國防部指出，由於F-35A使用的F135發動機較重且推力極高，容易在此類狀況下受到損傷。

駐紮於呂伐登基地的單位為第322中隊（No. 322 Squadron），該中隊是荷蘭皇家空軍歷史最悠久的作戰中隊，最早創立於1943年，並於1964年進駐呂伐登基地；1977年荷蘭火車劫持事件中，用低空高速飛行「震暈」車內恐怖份子和人質的6架F-104G戰機，便是來自此中隊。

(中時新聞網)