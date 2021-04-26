面對最近盛傳包含「高雄海神」、「新北中信」考慮在下季加入PLG，以及基隆打算籌組球隊等謠言，PLG在26日發布新聞稿強調，目前球團加盟辦法已從原本的全數決改為多數決，也設定30日將是加盟意向書截止日期，目前PLG也因4隊都在彰化以北城市，新增南部城市球隊將是優先選項，代表高雄海神隊加入機會很大。

以下是PLG發布新聞稿內容，「聯盟針對下個球季(2021-22年)新增球團事宜，於22日召開董事會，討論去年成立之初所制定『新增球團加盟辦法』，是否因時空背景不同需要與時俱進，以利於聯盟未來發展，法務代表也在會議上提出必要之說明，經決議後確定將先前加盟投票機制從『一票否決』修改為『多數決』。

聯盟對於新增球團採審慎、積極態度，且因現有4支球隊都設立在彰化以北，一致認為新增球團以落腳南部城市優先但不設限，新增球團隊數也有討論空間，一切取決於有意新增球團之企業或集團所提出的加盟企畫案，加盟意向書繳交於4月30日截止，請寄至聯盟行銷部：[email protected]。

有關新增球團加盟辦法進一步詳情亦可洽聯盟行銷部，聯盟將在總冠軍賽結束後(最慢05月23日)至05月31日前召開董事會審核最終加盟事宜。」

(中時 )