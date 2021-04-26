台北捷運向來規定禁止飲食，再加上現在正值防疫期間，所有乘客都強制佩戴口罩。不過近日卻有民眾直擊，一對男女坐在車廂角落，大剌剌地拿下口罩喝湯，離譜行徑被一旁的乘客拍下，對此，北捷表示，已調閱監視錄影畫面，後續會進行裁罰，最高處7500元罰款。

上周五（23日）早上9點42分左右，有民眾搭乘北捷淡水信義線時，目擊一對年輕男女坐在最後一節車廂角落椅子上，坐內側的女生手裡拿著一碗湯，男生則是拿著一份餐盒，只見女生直接拉下口罩，低頭大口喝湯，一旁的男生似乎擔心被他人發現，眼神還不時四處張望、把風。

更誇張的是，下一秒女生竟側身餵食男生，兩人不顧他人眼光，自顧自地吃了起來，離譜行徑全被目擊民眾拍下，並通知站務人員，但站務人員還未來得及到場處理，這對男女就在台北101／世貿站下車了。

對此，北捷客服中心主任凌啟堯證實，當日曾接獲民眾來電通知，當下就去電行控中心確認列車停靠台北101/世貿站，立即派員處理，車站人員到場後未見違規飲食旅客，為維護環境清潔及系統安全，已調閱相關監視器畫面，後續將依造違反大眾捷運法，處以新台幣1500至7500元罰款。凌啟堯表示，若日後有乘客見到類似情況，可利用列車上的緊急對講機通知司機或行控中心。

(中時新聞網)