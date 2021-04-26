不少人都有靜脈曲張的困擾，從外表就可以看到深淺不一的血管紋路，常被人以「青筋暴露」形容。一般來說，如果對生活並未造成太大影響，可以透過運動、彈性襪加壓等方式舒緩。但醫生提醒，若狀況變得嚴重，像是腿部有蜘蛛網絲樣的微血管或蚯蚓一樣的血管扭曲等，都恐是症狀惡化，若繼續忽視，易釀血栓危機，重則引發休克猝死。

新北市三峽恩主公醫院近日就收到一名案例，60多歲李姓婦女長年有靜脈曲張，早年問題並不嚴重，只是偶爾久站會疼痛。但近來右小腿突然出現一塊長條形紅腫，疼痛也變得明顯而不退。

患者的靜脈曲張引發局部表淺血栓性靜脈炎，經新式微創雷射手術後，一併解決疼痛問題。(圖/恩主公醫院提供)

恩主公醫院心臟血管外科張雲媛醫師診斷後，研判為靜脈曲張引發的局部表淺血栓性靜脈炎，經新式微創雷射手術後，解決長年靜脈曲張所引發的疼痛問題。

張雲媛醫師特別提醒，如果腿部有蜘蛛網絲樣的微血管或像蚯蚓一樣的血管扭曲、久站久坐後容易下肢腫脹、抽筋；腿部皮膚長期乾燥搔癢、甚至有慢性潰瘍，有上述這些症狀時，建議到心臟血管外科或靜脈曲張門診就醫。

●靜脈曲張恐引血栓 重則有生命危險

張雲媛醫師強調，像李女這種表淺靜脈血栓，除了局部腫脹疼痛之外，最怕的是血栓位置若距離深層靜脈較近時，血栓移動至深層靜脈，造成深層靜脈栓塞。更糟的是，如果血栓繼續向上移動至心臟與肺動脈，肺栓塞會影響全身氧氣交換，嚴重時可能會缺氧、休克甚至有生命危險。

目前醫療現場對於靜脈曲張治療更為先進，張雲媛醫師表示，現今的微創治療分為雷射閉合手術及靜脈膠閉合手術，傷口大幅縮小，多數傷口僅0.2公分，超音波精準定位可減少併發症，手術時間縮減、恢復迅速，疼痛感也比傳統手術降低許多。

醫師呼籲，靜脈曲張本身雖無大礙，但產生的症狀多元，像是疼痛與不適感，仍會影響生活品質甚鉅，還是建議就醫處理。尤其如果靜脈曲張的症狀已經包括下肢表淺鼓脹、午後腿腫、夜裡抽筋、小腿前側色素沉澱，甚至有慢性皮膚炎或潰瘍傷口等，都務必至心臟血管外科或靜脈曲張門診就診，避免形成身體的不定時炸彈。

(中時新聞網)