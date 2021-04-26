華航機師確診人數截至26日已累計達9人，衛福部長陳時中26日表示，預計對華航機師的擴大採檢本周可結束，預計29、30日將開會檢視、討論相關數據，特別是評估「傳播鏈、系統性問題，管制是否有效」三項，不排除把擴大機師採檢行動「擴及其他航空公司」，以及評估是否加嚴機組員入境檢疫措施。

中央流行疫情指揮中心啟動對華航機師的擴大採檢，截至26日，應檢人數1,272人，在「核酸檢驗（PCR）、血清檢驗」兩項均已採檢超過500人，本周採檢工作可望完成。陳時中25日已表示，將等擴大篩檢告一段落來看數據，再決定調整管制措施。

外界好奇華航一連出現9例確診，是否是華航管理流程哪裡出問題？或是，這樣現象也存在於其他航空公司，需要擴大採檢其他航空機組員？

陳時中首先回應，擴大採檢其他航空公司機組員「這也不是不可能」，他認為，華航因為貨運業務多，貨機飛得頻繁，母數大，因此確診的可能性較高。指揮中心要檢視的是，對於「可避免、卻沒避免的」就會覺得「不好」。

陳時中稍後補充，華航機組員擴大採檢本周將告一段落，預計29、30日就會召開專家小組會議，檢視採檢的數據，決定是否擴大對其他航空機組員採檢、是否加強機組員返國入境的檢疫措施。

陳時中也提到，對於華航提供機組員的居家檢疫場所，26日早上專家會議有討論到，其房間在前一位檢疫人員離開後，就該立即完整的消毒，指揮中心將加派保警、護理人員進駐觀察、給予指導，幫助華航把檢疫（如消毒、動線等）的細節做更完整。

(工商 )