受傷女乘客送馬偕醫院，陪同的女伴太吸睛造成歪樓。（翻攝畫面）

遊艇翻覆造成2人落海，海巡人員前往救援。（第一三岸巡隊提供）

遊艇翻覆─岸巡提供

台東縣成功鎮小港漁港今天下午4點40分，1艘小型遊艇在港嘴遭大浪襲擊，在礁岩區意外覆翻，船上2人落海，第一三岸巡隊人員前往救援，將周男、潘女救上岸，送醫後無大礙。

長相清秀的潘女送往台東馬偕醫院，意識清楚，一路從搭救護車陪同進入馬偕醫院的女伴，穿著開高叉的長裙，1雙逆天長腿線條展露無遺，相當吸睛，讓大家情不自禁的歪樓。

海巡署東部分署第一三岸巡隊小港安檢所今日下午16時40分接獲通報，1艘遊艇出港後，於港嘴處遭湧浪拍打翻覆導致船上2人落海，海巡人員立即前往救援，落海人員平安上岸。

第一三岸巡隊表示，該遊艇出海時，遭突然湧起的大浪拍打翻覆，導致船上2名人員落海，海巡人員見狀立即攜帶救生裝備趕赴現場救援，另增派新港安檢所、第一機動巡邏站等單位前往支援及通報第十五海巡隊、東縣消防局成功分隊、綠島漁業電台及國家搜救中心等單位協助，並於16時44分偕同民眾順利將落海人員救援上岸。

經檢視後周男頭部及潘女雙腳受傷，分別送往部立台東醫院成功分院及台東馬偕醫院接續治療。

第一三岸巡隊呼籲，近期受舒力基颱風及東北季風影響，海象不佳且偶有強陣風及長浪發生，提醒民眾出海作業或於岸際周邊活動時，應更加注意海象及氣候狀況，並留意自身安全。

如於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

(中時 )