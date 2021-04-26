陳淑華等人抨擊說，市府所謂升級，就只是把1.0旁邊再加幾台2.0，這樣叫做「升級」嗎？！（陳世宗攝）

民進黨市議員賴佳微、陳淑華等，26日針對YouBike2.0的專案報告提出質詢，賴佳微認為微笑單車2.0與ibike不相容的問題造成非常多民怨，要求市府儘速在原站點更新2.0。交通局表示，台中市自去年底正式啟動「iBike倍增計畫」，全面升級系統為「YouBike2.0」，並再新增1,000站，目前已營運235站。

賴佳微表示，目前YouBike2.0的租借app，評分極低只有1.9分。雖然不是台中市專用的，而與嘉義、高雄共用。但台中市畢竟使用者眾多，裡面很多評價跟留言應該有不少台中市民真實操作下遇到情況所留言的。

現在最新的評價全部都是最差的一星，裡面評論寫到，卡片無法自動扣款，不然就是掃碼多次都失敗，甚至是綁卡都出現問題。市府應該儘速了解，到底多少台中市民在使用上遇到狀況，要求廠商改善app提升服務品質。

陳淑華指出，共享單車實施了那麼多年，台中市已經花在自行車租賃系統，之前已經花了4億9千多萬元，又要再花5億1千多萬元。前一個5億、後一個5億元，卻搞了一個iBike1.0與YouBike2.0不相容。市府讓廠商牽著鼻子走，讓市府一而再再而三的花大錢，這樣合理嗎？

陳淑華說，市府花了大錢又接著花大錢，卻一直處在1.0、2.0系統的爭議中。新北市長侯友宜就認為這是「浪費公帑」，連柯文哲都講是「頭腦不清」才會簽2.0的合約。陳淑華認為，市府什麼都接受「廠商的說法」，拿台北市的YouBike2.0系統裝在台中市，台中市都沒有任何質疑嗎？廠商直接裝、市府就直接採用，市府明顯失職、擺明圖利廠商。

陳淑華表示，照市府的邏輯，過兩年，廠商如果又提出一個新系統，市府是不是又照單全收，再搞出一個3.0嗎？你們是把市民當冤大頭！把公帑不當錢花嗎？陳淑華質疑，系統是不是確定沒辦法相容了？市府所謂升級，就只是把1.0旁邊再加幾台2.0，這樣叫做「升級」嗎？！

交通局表示，為降低1.0與2.0不相容問題，交通局已陸續在1.0旁增柱或可視範圍內增站，升級現有1.0場站，截至目前已升級71處，另依據各站的騎乘起迄需求及設備使用年限，三個月內會將1.0場站透過局部或全數升級為2.0車柱，降低系統不相容情形。

另有關部分城市為落實使用者付費，已取消YouBike前30分鐘免費，改為民眾自付5元，交通局說明，市府目前推動租借前30分鐘免費政策，鼓勵民眾多使用公共自行車，未來將參考其他縣市推動經驗，如前30分鐘補助由10元降低至5元(或取消補助)，或研議推動市民限定，視情況滾動調整；此外，針對民眾於公共自行車APP留言反映各項使用問題，交通局已請營運廠商研議調整，要求廠商提升服務品質。

(中時 )