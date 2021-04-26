畢業典禮對於許多學生來說是求學的新里程碑，大多父母也會選擇參與，不錯過孩子成長的時刻，不過一名母親在臉書上抱怨，小孩最近從幼稚園畢業，老師近期通知畢業典禮加上畢業旅行，零零總總的花費共要6400元，此外，畢業典禮舉辦場所舉辦在高級飯店，讓她相當不解，「實在不懂為何畢業要辦在高級飯店？不需要如此奢華」，貼文發出後引起熱議。

該名母親昨(25日)在臉書匿名專頁靠北幼稚園上發文，表示最近收到小孩幼稚園畢業相關費用的通知，畢業典禮加上一日畢業旅行及畢冊，這樣的組合要價4000元，若家長要參加畢業典禮，因地點舉辦在高級飯店，一位大人要繳1200元的餐費，「等於整個畢業要花6400元」。

雖老師也有說可不必全包，選單獨選項，但她仍不解，直說她和老公對於校方的行為感到很不開心，「不是每個家庭都能承擔，畢業是種儀式，不需要如此奢華，不如實質的回饋在小孩學習上！實在不懂為何畢業要辦在高級飯店？」也說自己正考慮是否要參加畢業典禮，更詢問網友，若不參加是否會後悔。

貼文發出後引起熱議，「不參加當然會後悔，小孩成長就一次」、「評估自己是否負擔的起，量力而為就好」、「園方不會強求，覺得不妥就不要參加就好」、「你一開始的選擇，就決定了畢業典禮的儀式」，此外也有網友看到舉辦地點後，直說這價位很佛心，「自己查一下那邊buffet的價位，都不止這個價錢」、「這價位差不多吧，用餐的價錢也合理」、「那家飯店1200元算很便宜了」。

(中時新聞網)