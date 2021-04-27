台積電、聯電、聯發科領軍，傳產的鋼鐵人、航運王也不落人後，長榮、陽明、萬海都亮燈漲停，金融股的開發金漲勢凶猛，電傳金齊漲的推升下，台北股市26日開高走高，加權指數終場收在今日最高點17572.29點，大漲272.02點，再創歷史新高。對於科技股、航運股近日表現不錯，國民黨智庫副董事長連勝文坦言，因新冠疫情影響帶動國際對遠端需求增大，對科技業、航運業是有利的。

國民黨智庫副董事長連勝文。(圖/本報資料照)

面對全球晶片荒與各國壓力，台積電不只宣布赴美設廠，2021年1月與4月法說會上均釋出將擴充南京廠產能因應，近期更擴大資本支出，3年估計將達1000億美元，其中，2021年已上修至300億美元。台積電22日召開臨時董事會，核准資本預算28.87億美元，將在南京廠建置28奈米的成熟製程產能，預計月產能4萬片。

連勝文26日上宅神臉書直播，談及近期股市部分科技股、航運股為何近期表現好？連勝文說，因為新冠疫情影響，國際間對遠端需求增大，以及新的應用科技如電動車等，而這些科技股佔台灣股市佔比又特別高，當國際間經濟環境對科技業是有利的，當然會帶科技股往上衝，而台積電最大股東是外資，外國人從台積電賺一堆錢，台灣人到底從中賺了多少錢？

連勝文強調，且疫情影響的不只這些，許多台商回來台灣後，因為無法出國，只能在台灣置產買房，看似台灣房市有短暫活絡，但對絕大多數的人而言，並沒有因此受益。

(中時新聞網)